Diana se debate entre la vida y la muerte: Clemente se culpa por lo que pasó en El Jardín de Olivia
En el capítulo 357 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) se paseó ansioso por los pasillos del hospital a la espera de noticias.
En pabellón estaba Diana (Nicole Espinoza), sometida a una delicada cirugía para extraer la bala que le disparó Luis Emilio (Alejandro Trejo) y todavía restaban muchas horas para saber si la intervención tendría éxito o no.
Gabriel apoya a Clemente
"Yo le prometí que íbamos a terminar con esta pesadilla. Yo le prometí que íbamos a estar juntos. Ella no tendría por qué haber estado ahí", se lamentó Walker.Ir a la siguiente nota
Ignacia (Cota Castelblanco) le pidió no culparse por lo sucedido
Sin embargo, la persona que más lo entendía en esa sala de espera era Gabriel (Matías Oviedo) porque ama a Diana con la misma profundidad. Poniéndose de pie y tocándole el hombro, le dijo: "Diana es la mujer más fuerte que he conocido en mi vida. Va a estar bien, confía".Ve el capítulo en