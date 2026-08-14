Diana se debate entre la vida y la muerte: Clemente se culpa por lo que pasó en El Jardín de Olivia

14 ag. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 357 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) se paseó ansioso por los pasillos del hospital a la espera de noticias.

En pabellón estaba Diana (Nicole Espinoza), sometida a una delicada cirugía para extraer la bala que le disparó Luis Emilio (Alejandro Trejo) y todavía restaban muchas horas para saber si la intervención tendría éxito o no.

Gabriel apoya a Clemente

"Yo le prometí que íbamos a terminar con esta pesadilla. Yo le prometí que íbamos a estar juntos. Ella no tendría por qué haber estado ahí", se lamentó Walker.

El Jardín de Olivia / Mega

Ignacia (Cota Castelblanco) le pidió no culparse por lo sucedido

Sin embargo, la persona que más lo entendía en esa sala de espera era Gabriel (Matías Oviedo) porque ama a Diana con la misma profundidad. Poniéndose de pie y tocándole el hombro, le dijo: "Diana es la mujer más fuerte que he conocido en mi vida. Va a estar bien, confía".