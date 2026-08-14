¡Empujando el portón! Álvaro Ballero se retirará completamente furioso de Volverías con tu ex? 2

14 ag. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 44 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero entrará a la casona a conversar directamente con Ludmila Ksenofontova.

La patinadora le contará a su exmarido que tuvo que recrear una escena de Volverías con tu ex?, donde se besó con Kaoto.

El comunicador se quedará en silencio y se retirará de la habitación, mientras que la artista llora desconsoladamente.

El enfrentamiento de Álvaro Ballero con Kaoto

Tras lo anterior, Álvaro Ballero irá directamente donde Kaoto y lo enfrentará, argumentando que él solo está defendiendo a su familia.

Sin embargo, Carlos Águila le responderá duramente y lo cuestionará por haber dejado a Ludmila Ksenofontova sola en el encierro.

Finalmente, el comunicador intentará hablar una vez más con su exesposa, pero terminará retirándose del encierro, pateando el portón de la casona.

Volverías con tu ex? 2