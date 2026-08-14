El reingreso de Álvaro Ballero dejará a Ludmila Ksenofontova llorando desconsoladamente

14 ag. 2026 - 00:22 hrs.

En el avance del capítulo 44 de Volverías con tu ex? 2, Álvaro Ballero entrará a la casona en su reingreso al reality.

El comunicador irá directamente hacia la cama de Ludmila Ksenofontova y ella le contará sobre el beso que se dio con Kaoto, parte de una dinámica de actuación.

El hermano de Carla Ballero escuchará atentamente las palabras de su expareja y se retirará, mientras ella llora desconsoladamente.

Volverías con tu ex? 2

El enfrentamiento entre Álvaro Ballero y Kaoto

Posteriormente, Álvaro Ballero irá directamente donde Kaoto y lo enfrentará: "Todo lo que tú me digas a mí me resbala".

Sin embargo, Carlos Águila no se quedará en silencio y le responderá duramente a su compañero, provocando una tensa situación.

Finalmente, el comunicador arremeterá contra Ludmila Ksenofontova y forzará el portón de la casona para retirarse.