El reingreso de Álvaro Ballero ocurrirá en el peor momento en Volverías con tu ex? 2

13 ag. 2026 - 00:14 hrs.

En el avance del capítulo 43 de Volverías con tu ex? 2, los participantes tendrán que recrear los momentos más icónicos de la primera versión del reality.

A Ludmila Ksenofontova y Kaoto les tocará actuar una de las escenas más recordadas de ese programa, cuando Luis Mateucci se besó con Gala Caldirola en un jacuzzi.

Mientras los involucrados y los demás revisan las imágenes, Álvaro Ballero reingresará a la casona ¿Será que llegará a enfrentarlos?

Volverías con tu ex? 2

El enojo de Bárbara Córdoba

Por su parte, Bárbara Córdoba será parte de un sketch que conoce muy bien, cuando ella misma le tiró la ropa a la piscina a Oriana Marzoli.

Cuando estén grabando, la trasandina se enojará con Luis Mateucci por no prestar atención y se retirará de la dinámica bastante furiosa.