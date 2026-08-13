Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

El reingreso de Álvaro Ballero ocurrirá en el peor momento en Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 43 de Volverías con tu ex? 2, los participantes tendrán que recrear los momentos más icónicos de la primera versión del reality.

A Ludmila Ksenofontova y Kaoto les tocará actuar una de las escenas más recordadas de ese programa, cuando Luis Mateucci se besó con Gala Caldirola en un jacuzzi.

Lo más visto de Volverías con tu Ex

Mientras los involucrados y los demás revisan las imágenes, Álvaro Ballero reingresará a la casona ¿Será que llegará a enfrentarlos?

Volverías con tu ex? 2

El enojo de Bárbara Córdoba

Por su parte, Bárbara Córdoba será parte de un sketch que conoce muy bien, cuando ella misma le tiró la ropa a la piscina a Oriana Marzoli

Ir a la siguiente nota

Cuando estén grabando, la trasandina se enojará con Luis Mateucci por no prestar atención y se retirará de la dinámica bastante furiosa.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto