El reingreso de Álvaro Ballero ocurrirá en el peor momento en Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 43 de Volverías con tu ex? 2, los participantes tendrán que recrear los momentos más icónicos de la primera versión del reality.
A Ludmila Ksenofontova y Kaoto les tocará actuar una de las escenas más recordadas de ese programa, cuando Luis Mateucci se besó con Gala Caldirola en un jacuzzi.
Mientras los involucrados y los demás revisan las imágenes, Álvaro Ballero reingresará a la casona ¿Será que llegará a enfrentarlos?
El enojo de Bárbara Córdoba
Por su parte, Bárbara Córdoba será parte de un sketch que conoce muy bien, cuando ella misma le tiró la ropa a la piscina a Oriana Marzoli.
Cuando estén grabando, la trasandina se enojará con Luis Mateucci por no prestar atención y se retirará de la dinámica bastante furiosa.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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