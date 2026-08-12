"Conozco esta historia": Julio César Rodríguez se quebró al hablar de relación de Camila Nash con su papá
En el capítulo 42 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez y Camila Nash protagonizaron una emotiva escena frente a todos.
Todo empezó cuando la influencer contó que la relación con su padre cambió muchísimo y, a pesar de haberse enfrentado en televisión, ahora son los mejores amigos.
"Hoy día mi papá es mi partner, mi sostén, tenemos una relación increíble, pero que no tiene más de 10 años, no uso el apellido de mi papá. Me siento súper orgullosa de haber cocreado esa relación ", explicó.
El comentario de Julio César Rodríguez
En ese instante, Julio César Rodríguez se emocionó y luego de estar callado por varios minutos, entregó su punto de vista de la situación, la cual es conocida para él pues fueron pareja en 2018.
"Conozco harto esta historia. Era súper chistoso que a veces decían lo mismo al mismo tiempo, de repente nos estábamos tomando un vino y tiraban el mismo chiste, la Camila me miraba y me decía 'mi papá es igual a mí', también lo estaba descubriendo, sí le decía yo, 'es igual a ti pero en todo'", confesó entre lágrimas.
El emotivo momento fue cerrado con un cómplice abrazo entre el animador y la participante.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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