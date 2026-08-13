Bárbara Córdoba se enfurecerá y se retirará de una dinámica por Luis Mateucci en Volverías con tu ex? 2

13 ag. 2026 - 00:20 hrs.

En el avance del capítulo 43 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba protagonizará una tensa escena en plena grabación de una entretenida dinámica.

Los participantes tendrán que revivir los mejores escándalos de la primera versión del reality y a la trasandina le tocará el famoso "Con la ropa no".

Luis Mateucci también será parte de la actuación, pero se quedará conversando con Flavia Laos, situación que molestará a su expareja, quien se restará de la actividad furiosa.

Volverías con tu ex? 2

El reingreso de Álvaro Ballero

En ese mismo contexto, Ludmila Ksenofontova y Kaoto recrearán el bullado beso entre Luis Mateucci y Gala Caldirola, sorprendiendo a todos sus compañeros.

Justo en ese instante, Álvaro Ballero reingresará a Volverías con tu ex? 2 ¿Será que irá a encarar a su exesposa y a Carlos Águila?