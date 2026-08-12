Con amago de incendio y un disfraz: Luis Emilio protagonizó cinematográfica fuga de la cárcel en EJDO

12 ag. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 355 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) no estaba dispuesto a pudrirse en la cárcel y junto a sus habituales cómplices, ideó un plan para escapar.

Otros reos comenzaron un incendio al interior del complejo penal y mientras el humo y el caos se esparcían, Walker aprovechó para vestirse como un gendarme y salir, pero no estaba solo.

El "Rucio" (Sebastián Saguz), quien había sido detenido poco tiempo atrás y que se negó a traicionar a su patrón, también se vio beneficiado en este escape.

El Jardín de Olivia / Mega

Un cambio de planes

Afuera, Félix (Matías Schudeck) los esperaba arriba de un auto para escapar. Él fue quien obtuvo los uniformes y se dedicó a espiar a los Walker por orden de Luis Emilio: "Estuve ahí de punto fijo, como usted me pidió y aquí le tengo una novedad que le puede interesar: su nieta mayor volvió a Chile".

El empresario se alegró con la noticia. "Pero qué bien, mi 'monita' querida está de regreso. Chiquillos, tengo un pequeño cambio de planes, voy a darle el carajo de mi hijo Clemente donde más le duele", anunció.