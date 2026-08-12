Pepa será amordazada por Luis Emilio: Este es el plan de Walker para huir en el capítulo 356 de EJDO

12 ag. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 356 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) le hará una videollamada a Pepa (Katyna Huberman), pero será Luis Emilio (Alejandro Trejo) quien conteste el teléfono.

"Tuve toda la tincada de que mi nietecita me estaba echando de menos, así que pasé a visitarla y aquí estoy, copuchando de lo lindo aquí con mi querida consuegra acerca de lo bien que lo pasaron con Olivia en Punta del Este", dirá Walker, revelando que escapó de la cárcel.

Pepa estará amordazada, mientras que Walker posa una fría pistola sobre su sien.

El Jardín de Olivia / Mega

Un viaje fuera de Chile

Diana (Nicole Espinoza) estará junto a Clemente, aterrada de que la historia se vuelva a repetir: Luis Emilio nuevamente logra evadir a la justicia y atrapar a la pequeña Olivia (Violeta Silva) entre sus garras. "Le llegas a tocar un pelo a mi hija y te juro que te mato, desgraciado", amenazará el padre de la niña.

"Tú no vas a hacer nada, Clemente, porque yo me voy fuera de Chile y Olivia se viene conmigo hasta que cruce la frontera", anunciará el empresario.