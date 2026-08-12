Luis Emilio estará dispuesto a lastimar a su nieta por venganza en el capítulo 356 de El Jardín de Olivia

12 ag. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 356 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) se enterará del escape de Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien tomará a la pequeña Olivia (Violeta Silva) como rehén para poder salir del país.

Preocupado por esta situación, Santana pondrá en labores de captura a toda su brigada. Clemente (Pipo Gormaz) insistirá en que no pueden confiar en que Walker libere a la niña porque conocen bien su naturaleza vengativa.

El Jardín de Olivia / Mega

"Quiero que Clemente pague"

En un auto, Félix (Matías Schudeck) trasladará a Luis Emilio y su nieta y tendrá la misma duda: ¿Qué pasará con la niña una vez estén en la frontera?

"Todo lo que tuve que vivir en esa cárcel, en ese infierno estos meses... Me va a costar mucho dejarlo atrás y quiero que Clemente pague por eso. Yo una vez se lo dije: esto es ojo por ojo", dirá su jefe con absoluta frialdad.

¿Lograrán rescatar a Olivia antes de que ocurra algo irreversible?