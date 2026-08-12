Luis Emilio estará dispuesto a lastimar a su nieta por venganza en el capítulo 356 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 356 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) se enterará del escape de Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien tomará a la pequeña Olivia (Violeta Silva) como rehén para poder salir del país.
Preocupado por esta situación, Santana pondrá en labores de captura a toda su brigada. Clemente (Pipo Gormaz) insistirá en que no pueden confiar en que Walker libere a la niña porque conocen bien su naturaleza vengativa.
"Quiero que Clemente pague"
En un auto, Félix (Matías Schudeck) trasladará a Luis Emilio y su nieta y tendrá la misma duda: ¿Qué pasará con la niña una vez estén en la frontera?Ir a la siguiente nota
"Todo lo que tuve que vivir en esa cárcel, en ese infierno estos meses... Me va a costar mucho dejarlo atrás y quiero que Clemente pague por eso. Yo una vez se lo dije: esto es ojo por ojo", dirá su jefe con absoluta frialdad.
¿Lograrán rescatar a Olivia antes de que ocurra algo irreversible?Ve el capítulo en