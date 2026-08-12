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"Algo nada bueno va a pasar": Gloria tendrá un mal presentimiento sobre Luis Emilio en el capítulo 355 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 355 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) tendrá un mal presentimiento sobre el futuro. Si bien Luis Emilio (Alejandro Trejo) está preso, la historia les demostró que era capaz de hacer el mal, incluso encerrado.

"Me da miedo estar alegre. O sea, siento que cada vez que nos pasan cosas buenas, algo terrible vuelve a pasar. No puedo dejar de pasar en este viejo desgraciado", le dirá a Raúl (César Caillet). 

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Y, si bien Guerrero intentará tranquilizarla, ella insistirá en que algo podría ocurrir. 

El Jardín de Olivia / Mega
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"(Preso) igual mandó secuestrar a su nieta, inculpó a Clemente de un asesinato, ¡mandó a sus matones a amenazar a las víctimas para que no declararan!", recordará.

Por eso, la opresión en su pecho le dará un siniestro aviso: "Yo siento algo aquí, algo fuerte. Algo nada bueno va a pasar".

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