La alegría se tomó el tribunal: Luis Emilio fue condenado a 20 años de presidio en El Jardín de Olivia

11 ag. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 354 de El Jardín de Olivia, después de un breve receso, el juez se alistó para dar su veredicto sobre las acusaciones contra Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo).

A raíz de los videos, audios y testimonios presentados, el magistrado señaló que "el imputado usó su poder para someter y abusar sistemáticamente a mujeres que dependían de él, en un patrón de conducta que se mantuvo en el tiempo".

"Por lo tanto, este tribunal resuelve condenar al señor Luis Emilio Walker Morales, como autor de delitos reiterados de abuso sexual y violación, a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, sin beneficios", zanjó.

El Jardín de Olivia / Mega

La reacción a la condena

Las lágrimas de alegría llenaron el tribunal, mientras el empresario era escoltado por gendarmes de regreso a la cárcel.

"¡Se van a arrepentir de esto que me están haciendo! Les juro por lo más sagrado que se van a arrepentir, no tienen ni idea de con quién se están metiendo. Este juicio está viciado, señor juez", reclamó Luis Emilio, pero su suerte ya estaba echada.