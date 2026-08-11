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El Jardín de Olivia - Capítulo 354: ¿Inocente o culpable?

  • Por Mega

En el capítulo 354 de El Jardín de Olivia, los testimonio de las víctimas y los videos eran contundentes, pero todavía existía una pequeña posibilidad de que Luis Emilio (Alejandro Trejo) pudiera dar vuelta las cosas a su favor. 

En ese momento de incertidumbre apareció Elisa (Carla Medel), cargando con la reciente muerte de su padre. Precisamente tras el fallecimiento de Burgos (Juan Carlos Cáceres), la joven recibió su teléfono y tuvo acceso a los mensajes que Luis Emilio le envió. 

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Los archivos de audio evidenciaron que Walker era plenamente conciente de las acusaciones en su contra y estaba dispuesto a todo por reprimir a las denuciantes. 

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La resolución del tribunal

Más allá de toda duda razonable, el juez determinó que Walker era culpable de todos los cargos, siendo condenado a 20 años de presidio.

En las afueras del tribunal, una horda de personas esperaba al empresario para lincharlo por las atrocidades que cometió, mientras que los Guerrero, Clemente (Pipo Gormaz) y sus hermanos celebraban la obtención de justicia. 

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