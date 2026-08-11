¡Lo lincharon fuera del tribunal! Luis Emilio debió refugiarse ante la furia de la gente en EJDO

11 ag. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 354 de El Jardín de Olivia, los hijos de Luis Emilio (Alejandro Trejo) dieron una conferencia de prensa tras la condena.

"Ha sido un camino doloroso el darnos cuenta de quién realmente era nuestro padre, pero lo llevamos a la justicia y ese dolor lo supimos transformar, también supimos de qué lado estar, siempre", declaró Clemente (Pipo Gormaz) como representante de sus hermanos.

"Hoy podemos decir que se ha hecho justicia, y aunque sabemos que esto no va a reparar en nada todo el daño que nuestro padre le ha hecho a este gran número de personas y sus familias, sí sabemos que por lo menos les va a dar tranquilidad", aseveró.

El Jardín de Olivia / Mega

Una dura salida de tribunales

Paralelamente, Luis Emilio era escoltado por los gendarmes hasta el furgón policial, encontrándose con familiares de las víctimas que esperaban lincharlo apenas lo vieron aparecer.

Entre ellos estaba Franco (Emilio Edwards), quien se quitó el gorro para que Walker lo reconociera y se diera cuenta que seguía vivo.