Franco quiere redimirse: Le confesó a Vanessa que se entregará a la justicia en El Jardín de Olivia

11 ag. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 354 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) recibió a Franco (Emilio Edwards) en su departamento tras el juicio, pero dejó claro que recobrar la confianza entre los dos sería muy difícil.

"¿No crees que la gente pueda cambiar? ¿No crees en las segundas oportunidades?", le preguntó a la periodista. Ella admitió que sí, piensa que es posible porque ella misma logró cambiar, pero las mentiras que hubo en su breve relación hacen muy complejo volver.

"No puedo seguir así..."

Barraza entonces le recordó que él no siempre fue así. Hubo una época en la que era una persona normal, con sueños normales, que fue feliz y por esa misma razón es que ya no puede con su conciencia.

El Jardín de Olivia / Mega

"No puedo seguir así. Lo único que creo que puedo hacer para mirarme al espejo y no sentir vergüenza, es pagar en el único sentido que uno puede pagar por sus crímenes: mañana en la mañana, a primera hora, me voy a entregar a la justicia", señaló.

Si Franco paga sus deudas con la ley, ¿Vanessa será capaz de perdonarlo?