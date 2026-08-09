Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 1: Los primeros 11 clasificados

09 ag. 2026 - 20:00 hrs. | Act. 10 ag. 2026 - 01:07 hrs.

En este primer capítulo de Coliseo, la animadora del espacio, María José Quintanilla, dio el puntapié inicial para la búsqueda de un nuevo humorista para el Festival de Viña del Mar, donde a través de audiciones un exigente jurado determinará si los participantes avanzan o no a la siguiente fase.

Álvaro Salas, Belén Mora y Jorge Alís y el jurado invitado Kike Morandé tienen la posibilidad de votar según lo que vean en el escenario de Coliseo.

Unas audiciones para la risa

En esta ocasión fueron 14 los humoristas que se presentaron ante el estricto jurado de Coliseo, entregando lo mejor de sí mismos para dar una muy buena primera impresión.

Fue así como Fernando Pinto, La Rouse, No Nos Vemos, Milenium Show o el destacado Sr. Kampos lograron pasar a la siguiente ronda de Coliseo, acompañados por seis humoristas más, conformando un total de 11 rutinas exitosas.

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