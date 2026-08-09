¡Risas aseguradas! ¿A qué hora será el gran estreno de la nueva temporada de Coliseo?

09 ag. 2026 - 08:00 hrs.

El programa Coliseo regresa con una nueva temporada donde buscará al próximo comediante que llegue al escenario de la Quinta Vergara.

Comediantes de todas las regiones del país serán parte de esta edición, en la cual intentarán sorprender con su humor al exigente jurado.

En esta nueva temporada, la conducción de María José Quintanilla será acompañada por el jurado compuesto por Álvaro Salas, Belén Mora, Jorge Alís y un invitado sorpresa que cambiará semana a semana.

Mega

¿Cuándo y a qué hora será el gran estreno de Coliseo?

El primer capítulo de Coliseo llegará a las pantallas de Mega el próximo domingo 9 de agosto, inmediatamente después de Atrapados 133, es decir, desde las 22:15 horas.

Podrás ver este gran estreno a través de la señal abierta de Mega, en Mega.cl y también en la plataforma Mega Go.

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