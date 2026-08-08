Contador de muertes en El Jardín de Olivia: ¿Cuántos personajes han partido ad portas del gran final?

08 ag. 2026 - 09:30 hrs.

Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) ha movido los hilos para deshacerse de varios, a veces con ayuda de alguien, otras con mano propia.

Con las recientes muertes que golpearon esta semana en El Jardín de Olivia, en Mega.cl hicimos un recuento de todos los personajes que han fallecido a lo largo de 352 capítulos de la teleserie.

Ángela González

La primera muerte y que movilizó toda la trama de El Jardín de Olivia. Durante una década se dijo que la empleada de aseo Ángela González (Ana Domínguez) se había suicidado, pero no. Sufrió un severo golpe en la cabeza por culpa de Bernardita (Catalina Guerra) y Luis Emilio la terminó por asfixiar.

El Jardín de Olivia / Mega

Bernardita Vial

Bernardita quería denunciar a su marido, pero Walker no se lo iba a permitir. Le pidió a Omar (César Sepúlveda) que le disparara en la noche, pero como le tembló la mano, el empresario es quien dio el tiro. Pese a todo, su esposa sobrevivió y Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres) la remató en la clínica.

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Omar Droguett

Omar Droguett siempre tuvo dilemas morales con las órdenes de Luis Emilio y en varias oportunidades lo enfrentó. Sin embargo, cuando él estuvo dispuesto a testificar con el fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal), Walker decidió liquidarlo con un certero tiro en la frente.

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Eduardo "Lalo" Acosta

El abogado Eduardo Acosta (Jorge Denegri) ayudó a Luis Emilio con el secuestro de Olivia (Violeta Silva), pero llegó un punto en que creyó mejor denunciar a su cliente. Intentó forzar a Franco Barraza (Emilio Edwards) para testificar juntos, pero la discusión terminó con "Lalo" muerto con varios tiros en el pecho.

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Joaquín Undurraga

Joaquín (Francisco Dañobeitia) sabía que Luis Emilio intentaría acabar con cualquiera que se cruzara por su camino. De hecho, lo sorprendió llevándose a Ignacia (Cota Castelblanco) a la fuerza para hacerle daño. Lo amenazó con un revólver, pero su exsuegro le disparó primero en el abdomen.

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Héctor Burgos

Burgos conocía los secretos más oscuros de Walker y era uno de los testigos que podría hundirlo por los abusos que cometió contra más de 40 mujeres. Fuera de pantalla, supimos que lo hallaron muerto en su celda, presuntamente por suicidio, aunque todos sospechan quién ordenó su ejecución.

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