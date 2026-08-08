Todas las semanas habrá un jurado invitado: Conoce quién estará este domingo en Coliseo

08 ag. 2026 - 09:00 hrs.

Coliseo vuelve con una segunda temporada para encontrar al comediante que hará reír al Monstruo en el Festival de Viña del Mar 2027.

María José Quintanilla asume nuevamente la conducción, mientras que la tarea de clasificar comediantes recaerá en Jorge Alís y Álvaro Salas que estuvieron el ciclo anterior. A ellos se suma Belén Mora, la exitosa actriz de Detrás del Muro.

Sin embargo, habrá un giro. Cada semana, un invitado sorpresa se sumará al panel de evaluación y en el capítulo de estreno, la responsabilidad recaerá en Kike Morandé.

Mega

El animador de Mega tiene una vasta experiencia en los programas de entretenimiento como conductor de Morandé con Compañía, el ya mencionado Detrás del Muro y siendo jurado del precursor Coliseo Romano en 2011 por las pantallas de nuestro canal.

¿Cuándo y a qué hora será el gran estreno de Coliseo?

El primer capítulo de Coliseo llegará a las pantallas de Mega el próximo domingo 9 de agosto, inmediatamente después de Atrapados 133, es decir, desde las 22:15 horas.

Podrás ver este gran estreno a través de la señal abierta de Mega, en Mega.cl y también en la plataforma Mega Go.

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