31 jul. 2026 - 20:30 hrs.

Cada vez queda menos para el regreso de Coliseo, el exitoso programa de humor de Mega que volverá a reunir a nuevos talentos con un gran objetivo: encontrar al próximo comediante que llegue al Festival de Viña del Mar 2027.

Tras una primera temporada marcada por el descubrimiento de nuevas figuras y memorables rutinas sobre el escenario, el espacio conducido por Cote Quintanilla regresará con una nueva edición que volverá a poner a prueba a humoristas de distintos rincones del país.

Lo más visto de Coliseo 1 Una nueva temporada: Pronto gran estreno de Coliseo, un humorista para Viña

La nueva temporada

En esta oportunidad, los participantes deberán demostrar todo su talento frente a un exigente jurado integrado por Belén Mora, Jorge Alís y Álvaro Salas, quienes tendrán la misión de evaluar cada presentación y elegir a los mejores exponentes del certamen.

Coliseo / Mega

Además, en cada capítulo el panel contará con un invitado especial que se sumará a las evaluaciones, aportando su experiencia y visión sobre las rutinas de los competidores.

Muy pronto, Coliseo: Un humorista para Viña 2027 llegará a las pantallas de Mega con una nueva temporada cargada de risas, nuevos talentos y el desafío de encontrar al próximo comediante que buscará conquistar al "Monstruo" de la Quinta Vergara.

Todo sobre Coliseo