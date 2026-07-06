Coliseo alista sus castings regionales para encontrar al próximo comediante del Festival de Viña 2027

06 jul. 2026 - 16:15 hrs.

Esta semana cuatro de las principales ciudades del país se preparan para reír con los candidatos a ser parte de la segunda temporada de Coliseo.

El programa que definirá al próximo humorista que pisará la Quinta Vergara en el Festival de Viña 2027 tendrá castings abiertos en Antofagasta, La Serena, Concepción y Puerto Montt en busca de los comediantes amateur y profesionales más graciosos que deseen una oportunidad ante el Monstruo.

Este miércoles 8 de julio será el turno de Antofagasta, que recibirá al equipo del programa en D' La Barra Teatro Bar entre las 10:00 y las 18:00 horas.

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En tanto, el jueves 9 y viernes 10 Inkubiertos Restobar de La Serena será el lugar de encuentro entre las 10:00 y las 18:00 horas para que las personas más chistosas del norte chico jueguen sus cartas.

Por su parte, el sur del país tendrá sus opciones de llegar al escenario de Coliseo con los castings del día jueves 9 en el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt de 10:00 y las 17:00 horas, y el viernes 10 de julio en Burger Bar de Diagonal Pedro Aguirre Cerda de Concepción en el mismo horario.

Carlos Valencia, director del área de Entretención de Megamedia, comenta que "queremos ampliar nuestra búsqueda en regiones para encontrar a los comediantes profesionales y amateur más talentosos de Chile para darles la oportunidad de desarrollar su talento. El año pasado tuvimos una exitosa primera temporada donde múltiples humoristas se dieron a conocer y hoy tienen carreras mucho más consolidadas. Queremos seguir aportando al crecimiento del humor en nuestro país".

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