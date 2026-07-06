"Eres la mujer más fuerte que conocí": Rodrigo González despide con desgarrador mensaje a su madre

06 jul. 2026 - 17:00 hrs.

El humorista Rodrigo González enfrenta un complejo momento personal tras la muerte de su madre.

A través de sus redes sociales, el hombre que triunfó en el Festival de Viña del Mar compartió una emotiva despedida en la que recordó la fortaleza, el cariño y el apoyo que le entregó durante toda su vida.

Junto a una fotografía de su madre, con quien comparte un enorme parecido físico, González repasó distintos momentos familiares.

La emotiva publicación de Rodrigo González

"No te rendiste nunca, a pesar de todas tus penas. No dejaste de luchar, a pesar de todos estos años postrada. No dejaste de sonreír, cuando la vida te probaba", escribió de entrada.

El actor también aprovechó la instancia para agradecer el rol que cumplió su madre en su desarrollo artístico, indicando que fue ella quien le inculcó el amor por las artes.

"Gracias a ti amé el arte, el teatro, la pintura. Gracias a que tú me impulsaste a ir a la escuela de teatro a cumplir mi sueño, es que me hice actor", expresó.

En el mismo texto, González evocó las dificultades que enfrentó la familia y la manera en que lograron salir adelante.

"Siempre riendo. Buena para los dulces y los chocolates. Dibujábamos y pintábamos juntos. Cuántas penurias pasamos, mamá. Pero salimos adelante. Nos criaste bien. Mañosa, con carácter. Nos dejaste a los 3 con personalidad", señaló.

Al cierre, el humorista resumió el enorme cariño y admiración que sintió por su madre: "Gracias por lo bueno y por lo malo. Descansa en paz mamá. Tus nietos crecen bien. Y nosotros somos hombres realizados. Que Dios te reciba en sus brazos. Eres la mujer más fuerte que jamás conocí en mi vida".

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