La Carlita y Matt Hunter sacan risas con los ensayos del baile de su boda: "¡Invítenme al matrimonio!"
Todo indica que la Carlita de TikTok no dejará pasar por alto ningún detalle en la organización de su matrimonio con el cantante Matt Hunter.
La influencer ya eligió cuidadosamente a las damas de honor que la acompañarán en su boda el próximo 16 de enero, también ha estado en búsqueda de su vestido de novia perfecto y comenzó con tratamientos estéticos y entrenamiento para lucir impecable ese día.
Y uno de los momentos más esperados en las celebraciones matrimoniales es el baile de los novios, algo que la pareja ya empezó a ensayar.
El baile de la Carlita y Matt Hunter
Carla Inostroza compartió con sus seguidores un vistazo de los "pasos prohibidos" que ejecutará el día de su boda junto a su pololo. En un video se los ve vestidos a juego con conjuntos deportivos en colores celeste y rosa, respectivamente. "Practicando el baile que haremos en nuestro matrimonio", escribió sobre la imagen.
Al ritmo de la canción "Kung Fu Fighting", los novios inicialmente adoptaron posturas al estilo de artes marciales, con expresiones serias y actitud solemne. Pero esto no duró mucho, pues seguidamente comenzaron a bailar de manera alocada, aunque de forma coordinada.Ir a la siguiente nota
La coreografía encantó a los seguidores de la humorista, quienes expresaron sus risas en el post y pidieron poder asistir a la fiesta.
"Jajaja, ¡me encantan!"; "¡Quiero ir!"; "Son tal para cual"; "Esperando la invitación, Carlita, necesito verlo en vivo y en directo"; "¡Invítenme al matrimonio!"; "¿Qué hago para estar en su matrimonio?", escribieron algunos de ellos.
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