La Carlita y Matt Hunter sacan risas con los ensayos del baile de su boda: "¡Invítenme al matrimonio!"

06 jul. 2026 - 13:40 hrs.

Todo indica que la Carlita de TikTok no dejará pasar por alto ningún detalle en la organización de su matrimonio con el cantante Matt Hunter.

La influencer ya eligió cuidadosamente a las damas de honor que la acompañarán en su boda el próximo 16 de enero, también ha estado en búsqueda de su vestido de novia perfecto y comenzó con tratamientos estéticos y entrenamiento para lucir impecable ese día.

Y uno de los momentos más esperados en las celebraciones matrimoniales es el baile de los novios, algo que la pareja ya empezó a ensayar.

El baile de la Carlita y Matt Hunter

Carla Inostroza compartió con sus seguidores un vistazo de los "pasos prohibidos" que ejecutará el día de su boda junto a su pololo. En un video se los ve vestidos a juego con conjuntos deportivos en colores celeste y rosa, respectivamente. "Practicando el baile que haremos en nuestro matrimonio", escribió sobre la imagen.

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Al ritmo de la canción "Kung Fu Fighting", los novios inicialmente adoptaron posturas al estilo de artes marciales, con expresiones serias y actitud solemne. Pero esto no duró mucho, pues seguidamente comenzaron a bailar de manera alocada, aunque de forma coordinada.

La coreografía encantó a los seguidores de la humorista, quienes expresaron sus risas en el post y pidieron poder asistir a la fiesta.

"Jajaja, ¡me encantan!"; "¡Quiero ir!"; "Son tal para cual"; "Esperando la invitación, Carlita, necesito verlo en vivo y en directo"; "¡Invítenme al matrimonio!"; "¿Qué hago para estar en su matrimonio?", escribieron algunos de ellos.

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