Con entrenamiento físico y tratamientos: Así se prepara La Carlita para ponerse su vestido de novia

27 jun. 2026 - 16:00 hrs.

A medida que pasan las semanas, Carlita Inostroza intensifica sus preparativos para lucir impecable el día de su boda con el cantante estadounidense Matt Hunter, la cual está programada para el 16 de enero de 2027.

Actualmente, la prioridad de la influencer es entrenar y cuidar su cuerpo en distintos aspectos, para así sentirse completamente segura y cómoda al momento de ponerse su vestido de novia.

Preparativos de La Carlita para su vestido de novia

En sus historias de Instagram, a Inostroza se la ve entrenar con disciplina en el gimnasio. Algunos de los ejercicios que incluye en su rutina son hip thrusts, elevaciones laterales en máquina, abdominales, entre otros.

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En cuanto a estética, La Carlita reveló que se somete a distintos tratamientos durante estos meses previos, como masajes moldeadores, depilación láser en gran parte del cuerpo, microneedling y armonizaciones facales.

“Todo sea por el vestido blanco”, escribió Inostroza en sus registros, una frase que resume todo el esfuerzo por llegar al altar con la mejor versión de sí misma.

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