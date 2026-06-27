"No lo va a volver a ver nunca más": Diana tendrá tensa llamada con Luis Emilio en el capítulo 327 de EJDO

27 jun. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 327 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) usará el celular de Samuel (Simón Beltrán) para llamar al que cree que su entrenador.

La terapeuta querrá informar que su hermano ya no podrá ser parte del equipo de fútbol, pero la persona que le contestará no será la que espera.

Samuel tenía registrado a Luis Emilio (Alejandro Trejo) bajo otro nombre, lo que llevará a una tensa conversación entre los antiguos enemigos.

El Jardín de Olivia

¿Se acabó el trato?

Walker no estará contento al saber que los Guerrero se llevaron a su hijo lejos y le dejará saber a Diana que podría poner fin a su trato de paz.

"Nosotros dejamos nuestras rencillas atrás solo porque teníamos un acuerdo con mi conchito", expresará.

Diana no cederá a la advertencia de Luis Emilio y le dará una desafiante respuesta: "No lo va a volver a ver nunca más en su vida ¿Me escuchó?".