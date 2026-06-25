Ignacia empezará a jugar sucio para recuperar la custodia de su hija en el capítulo 326 de El Jardín de Olivia

25 jun. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 326 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) dejará de llorar y se pondrá en acción para recuperar a Berni. Si Joaquín (Francisco Dañobeitia) hace trampa, ella seguirá su ejemplo.

"Yo no voy a renunciar a mi hija. Si queremos recuperarla, vamos a tener que caer en el mismo juego de Joaquín. (...) Si tengo que pasar por encima de la ley para tenerla conmigo, lo voy a hacer", anunciará.

Una amenaza contra Christian

El primer paso será convencer a Christian (Juan José Gurruchaga) de declarar ante la policía, pero Mendoza no querrá arriesgar su cuello.

El Jardín de Olivia / Mega

Con tal de no ir ante las autoridades chilenas, insistirá en enviar su versión de los hechos mediante carta, pero esto no es suficiente para que desestimen los cargos contra Karina (Jacinta Rodríguez).

No te estoy llamando para que me digas que lo lamentas. (...) Parece que tú no sabes con quién estás hablando, ¿ah? Yo tengo contactos allá en Argentina, y te podría tirar abogados que te van a dejar de patitas en la calle, además de preso, ¿me entendiste? Créeme que por mi hija soy capaz de hacer cualquier cosa".