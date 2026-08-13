Franco quiso pagar su deuda con Clemente y ayudó en el rescate de Oli en El Jardín de Olivia
En el capítulo 356 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) sospechó dónde se dirigía Luis Emilio (Alejandro Trejo) y con unas pocas señas del auto en que escapó, salió a la calle dispuesto a darle caza.
Tras interceptar al vehículo, Barraza tuvo un encuentro frente a frente con el "Rucio" (Sebastián Saguz) y logró reducirlo ante la sorpresa del maleante, que estaba seguro de haberlo asesinado tiempo atrás.
Santana y las motivaciones de Franco
"¿Dónde está la niña? ¡Responde, imbécil! ¿Qué le hicieron?", preguntó, al tiempo que Gabriel (Matías Oviedo) y Clemente (Pipo Gormaz) llegaban al lugar con un contingente de detectives.Ir a la siguiente nota
Para alivio de todos, Olivia (Violeta Silva) estaba sana y salva en el auto, siendo apenas conciente del peligro en el que estaba.
Santana apresó al "Rucio" y a Franco, pero antes quiso saber por qué Barraza se expuso así para rescatar a la pequeña. "Se lo debía a Clemente y a la niña", respondió.Ve el capítulo en