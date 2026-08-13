Franco quiso pagar su deuda con Clemente y ayudó en el rescate de Oli en El Jardín de Olivia

13 ag. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 356 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) sospechó dónde se dirigía Luis Emilio (Alejandro Trejo) y con unas pocas señas del auto en que escapó, salió a la calle dispuesto a darle caza.

Tras interceptar al vehículo, Barraza tuvo un encuentro frente a frente con el "Rucio" (Sebastián Saguz) y logró reducirlo ante la sorpresa del maleante, que estaba seguro de haberlo asesinado tiempo atrás.

Santana y las motivaciones de Franco

"¿Dónde está la niña? ¡Responde, imbécil! ¿Qué le hicieron?", preguntó, al tiempo que Gabriel (Matías Oviedo) y Clemente (Pipo Gormaz) llegaban al lugar con un contingente de detectives.

El Jardín de Olivia / Mega

Para alivio de todos, Olivia (Violeta Silva) estaba sana y salva en el auto, siendo apenas conciente del peligro en el que estaba.

Santana apresó al "Rucio" y a Franco, pero antes quiso saber por qué Barraza se expuso así para rescatar a la pequeña. "Se lo debía a Clemente y a la niña", respondió.