Luis Emilio tomará drástica decisión respecto a su padre en el capítulo 357 de El Jardín de Olivia

13 ag. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 357 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) irá a la casa de Colina para recuperar su dinero antes de escapar, pero también para arreglar cuentas pendientes con su padre.

Quizá esta sería la última vez que vería a Anselmo (Pepe Herrera Hormazábal), así que querrá que le pida perdón por lo que le hizo en el pasado.

Pero, sin dar muestras de apego paternal, Anselmo Walker mostrará arrepentimiento de haberlo tenido como hijo.

El Jardín de Olivia / Mega

La gota que rebalsará el vaso

Incluso se burlará de la estadía de su hijo en la cárcel. "Saliste más llorón que nunca. Nada de raro lo que te pasó allá adentro al saber que abusaste de tantas mujeres... Quizá hasta te haya gustado con lo mariconcito que eres".

Estas palabras serán la última humillación que Luis Emilio soportará de su padre y tomará una almohada para apretarla contra el rostro del anciano.