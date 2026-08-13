¡Uno de los dos será herido! Diana y Luis Emilio se apuntarán mutuamente en El Jardín de Olivia

13 ag. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 357 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza), Bastián (Alonso Quintero) y Nacha (Cota Castelblanco) llegarán hasta la casa de Colina para detener el escape de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Bastián logrará reducir a Félix (Matías Schudeck), mientras que la terapeuta apuntará su pistola contra el criminal empresario, lista para disparar.

"Nadie tiene por qué salir herido, Diana. Estoy desarmado. Mijita, no manches tus manos con sangre", le dirá Walker mientras levanta las manos para demostrar que está indefenso.

El Jardín de Olivia / Mega

Unos segundos clave

Ignacia le pedirá detenerse, pues falta poco para que la policía llegue. Su hermano, en cambio, la instará a apretar el gatillo cuanto antes.

La duda será el mayor error de Diana, pues al quedarse quieta, le dará tiempo a Luis Emilio a sacar el révolver que escondía en el bolsillo. Sin que le tiemble la mano, le disparará de lleno a la terapeuta y la dejará tendida en el suelo.