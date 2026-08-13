El Jardín de Olivia - Capítulo 356: Una rehén para escapar

13 ag. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 356 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) hizo un cambio de planes de última hora y decidió raptar a la pequeña Olivia (Violeta Silva) para usarla como un seguro que le permita llegar hasta la frontera.

Pepa (Katyna Huberman) estaba al cuidado de su nieta, pero no logró oponer resistencia cuando la amenazaron con un arma. Terminó amordazada por su exconsuegro y cuando Clemente (Pipo Gormaz) regresó a casa, le pidió perdón entre lágrimas por fallarle.

Franco entra en acción

Gracias a las noticias, todos se enteraron de la fuga de Luis Emilio y Franco (Emilio Edwards) imaginó dónde podría estar escondido: la casa de Colina.

El Jardín de Olivia / Mega

Arriba de su moto, logró interceptar el auto en el que viajaba el "Rucio" (Sebastián Saguz), al mismo tiempo que Gabriel (Matías Oviedo) y sus hombres llegaban al lugar. Olivia estaba en el vehículo y fue rescatada sana y salva.

Tanto Freddy Tapia como Barraza fueron detenidos, pero este último quería ayudar más porque quiere redimirse. Así fue como les contó de la propiedad que Walker usa como escondite y donde guarda millones de pesos en efectivo.