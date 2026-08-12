El Jardín de Olivia - Capítulo 355: La propuesta de matrimonio

12 ag. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 355 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) cumplió su promesa y tras la detención de su padre, lo primero que hizo fue buscar a Diana (Nicole Espinoza).

Ya superaron todos los problemas que les impedían estar juntos y no quería esperar más. Se arrodilló y le entregó aquel anillo de compromiso que había guardado por años. Diana lloró y aceptó más que feliz esta propuesta de matrimonio.

A lo lejos, Gabriel (Matías Oviedo) los vio y quedó con el corazón roto. Él también quería pedir la mano de Diana, pero se dio cuenta que ella ama a otro. Aún así, decidió desearle toda la felicidad del mundo.

El Jardín de Olivia / Mega

Un incendio en la cárcel

Luis Emilio (Alejandro Trejo) no estuvo dispuesto a pasar 20 años en la cárcel y decidió acortar su estadía con un aceitado plan. Internos provocaron un incendio al interior del recinto y, aprovechándose del caos, Walker se vistió como un gendarme para escapar con el "Rucio" (Sebastián Saguz).

En las afueras, Félix (Matías Schudeck) lo esperaba con un auto listo para partir.