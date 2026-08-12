Dale Play - Capítulo 142: Un concursante quiere llevar a sus hijos a Disney
Este miércoles, Dale Play recibió nuevamente a la soñadora Leyla Geraldo, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $1.125.000. Su gran anhelo es realizarse una cirugía para mejorar su visión.
En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto a la influencer Paula Bolatti y el actor Romeo Singer.
Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Cristián Soto, de 45 años, quien sueña con viajar a Disney junto a sus hijos. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Romina Norambuena y el cantante Leandro Martínez.
¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?
La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado"y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.
La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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