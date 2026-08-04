Dale Play - Capítulo 136: Una soñadora quiere arreglar la casa de sus padres
Este martes, Dale Play recibió nuevamente al soñador Cristián Soto, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $910.000. Su gran anhelo es ayudar a su hija con su emprendimiento.
En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz Mariana Loyola y la comunicadora María Elena Dressel.
Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Marisol Parraguez, de 47 años, quien sueña con arreglar la casa de sus padres. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por el actor Felipe Ríos y el periodista Gonzalo Ramírez.
¿Habrá un ganador del pozo millonario?
La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.
La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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