Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Dale Play - Capítulo 136: Una soñadora quiere arreglar la casa de sus padres

  • Por Mega

Este martes, Dale Play recibió nuevamente al soñador Cristián Soto, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $910.000. Su gran anhelo es ayudar a su hija con su emprendimiento.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz Mariana Loyola y la comunicadora María Elena Dressel.

Lo más visto de Dale Play

Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Marisol Parraguez, de 47 años, quien sueña con arreglar la casa de sus padres. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por el actor Felipe Ríos y el periodista Gonzalo Ramírez.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador del pozo millonario?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

Ir a la siguiente nota

La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play

Leer más de

Más Capítulos