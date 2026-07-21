Dale Play - Capítulo 126: ¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

21 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, marcado por el regreso del soñador Sebastián Villegas, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $780.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para comprar su casa propia.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto a la actriz Javiera Acevedo y el periodista Alejandro Chávez.

Por su parte, el equipo rojo recibió a una nueva soñadora: Sandra Poblete, de 51 años, quien busca cumplir su sueño de tener su propia casa. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la cantante Pía María Silva y el comunicador Víctor Aranda.

Dale Play / Mega

¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado"y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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