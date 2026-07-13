Dale Play - Capítulo 122: Dos soñadores luchan por el premio millonario

13 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, marcado por el regreso de la soñadora Alejandra Angulo, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $540.000. Su gran anhelo es viajar a Berlín para visitar a su hija.

En esta oportunidad, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto al actor Romeo Singer y el humorista Adrián "Cebolla" Correa.

Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Rodrigo Abarca, de 48 años, quien busca cumplir su sueño de comprar implementos para potenciar su pyme. El equipo estuvo encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la presentadora de televisión Krishna Navas y la actriz Antonia Santa María.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador del pozo millonario?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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