Histórico: Romeo Singer y Antonia Santa María logran puntaje perfecto en el Karaoke Recargado de Dale Play

13 jul. 2026 - 18:40 hrs.

Un histórico momento se vivió este lunes en Dale Play, teniendo a Romeo Singer y Antonia Santa María como los grandes protagonistas de la jornada.

Todo ocurrió durante el desafío Karaoke Recargado, donde los participantes deben completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que la soñadora sume $5.000 por cada respuesta correcta durante la interpretación.

El primero en subir al escenario fue Romeo Singer, quien interpretó el éxito "Tus viejas cartas", de Los Enanitos Verdes. Con una impecable presentación, el reconocido actor consiguió los 20 aciertos, permitiendo que su equipo sumara $200.000 al pozo de la soñadora.

Dale Play / Mega

El juego perfecto de Antonia Santa María

Más tarde fue el turno de Antonia Santa María, quien enfrentó el desafío con "Mil Horas", el clásico del músico argentino Andrés Calamaro.

Para sorpresa de todos los presentes, la actriz también alcanzó el puntaje perfecto al acertar las 20 palabras faltantes, marcando la primera vez que ambos equipos consiguen un juego perfecto en una misma edición de Karaoke Recargado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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