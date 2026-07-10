Cata Olcay pone a prueba su memoria cantando "El Último Adiós" de Paulina Rubio en Dale Play

10 jul. 2026 - 18:55 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Cata Olcay fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que la fundación sume $5.000 por cada respuesta correcta durante la interpretación.

Para asumir el reto, la actriz interpretó el éxito "El Último Adiós", de la reconocida cantante mexicana Paulina Rubio.

Dale Play / Mega

El resultado

Debido a la complejidad de la canción, Cata Olcay enfrentó algunas dificultades para recordar la letra y completar correctamente las palabras faltantes.

Finalmente, Cote Quintanilla confirmó que la actriz consiguió 8 aciertos, permitiendo que su equipo sumara $40.000 al pozo acumulado de la fundación.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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