Dale Play - Capítulo 111: Fundación Make-A-Wish y Hogar de Cristo se enfrentan por los 3 millones de pesos

10 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes se vivió un nuevo capítulo solidario de Dale Play, donde dos fundaciones se enfrentaron en una entretenida competencia con el objetivo de reunir la mayor cantidad de dinero para apoyar sus respectivas causas.

En esta oportunidad, el equipo azul representó a la Fundación Make-A-Wish, organización presentada por Pablo Delgado. El equipo fue liderado por su capitana Carolina Soto y contó además con la participación de la bailarina Claudia Miranda y el actor Francisco Puelles.

Por su parte, el equipo naranjo compitió en representación del Hogar de Cristo, institución presentada por José Yuraszeck. El equipo estuvo encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Cata Olcay y el cantante Jordan.

Dale Play / Mega

¿Qué fundación logrará quedarse con el premio mayor?

La competencia avanzó con una serie de desafíos que pusieron a prueba la coordinación, rapidez y conocimiento musical de los equipos. A lo largo de la jornada, los representantes de ambas fundaciones enfrentaron dinámicas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", buscando reunir la mayor cantidad de dinero para la causa que representaban.

La definición llegó con la tradicional "Cuenta Regresiva", la instancia decisiva del programa en la que uno de los equipos obtuvo la oportunidad de competir por el gran premio de $3.000.000, monto que podría significar una importante ayuda para la fundación ganadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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