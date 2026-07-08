Dale Play - Capítulo 119: Una soñadora quiere grabar un disco de música infantil

08 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, marcado por el regreso del soñador Juan Pablo Hurtado, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $440.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para pagar los gastos de salud de su perrita.

En esta oportunidad, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto al actor Juan Pablo Bastidas y la actriz Yuyuniz Navas.

Por su parte, el equipo rojo recibió a una nueva soñadora: Lorena Soto, de 54 años, quien busca cumplir su sueño de grabar un disco de música infantil. El equipo estuvo encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la periodista Nataly Chilet y el humorista León Murillo.

Dale Play / Mega

¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado"y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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