¿Logró puntaje perfecto?: Nataly Chilet logra increíble desempeño cantando "Entra en Mi Vida" de Sin Bandera

08 jul. 2026 - 19:13 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Nataly Chilet fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, la periodista interpretó "Entra en Mi Vida", el exitoso tema del dúo Sin Bandera.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran entusiasmo, Nataly Chilet dio lo mejor de sí sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la periodista logró 19 aciertos, quedando a solo una palabra del puntaje perfecto, lo que permitió que su equipo sumara $95.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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