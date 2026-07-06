Con puntaje perfecto: Yamna Lobos saca aplausos cantando "Cosas del Amor" de Ana Gabriel en Dale Play

06 jul. 2026 - 19:26 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Yamna Lobos fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, la bailarina interpretó "Cosas del Amor", de la cantautora mexicana Ana Gabriel.

El resultado

Con gran seguridad sobre el escenario, Yamna Lobos dio lo mejor de sí y protagonizó una presentación que fue ampliamente aplaudida tanto por el público como por sus compañeros.

Al finalizar la prueba, Cote Quintanilla anunció que la bailarina había logrado un juego perfecto al acertar las 20 palabras faltantes de la canción, lo que permitió que su equipo sumara $200.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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