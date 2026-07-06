Dale Play - Capítulo 117: Dos soñadoras lo dejan todo por los tres millones de pesos

06 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, marcado por el regreso de la soñadora Elizabeth González, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $575.000. Su gran anhelo es viajar a Miami para conocer a su nieta.

En esta oportunidad, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto a la actriz Patricia Larraín y el periodista y locutor Jaime Davagnino.

Por su parte, el equipo rojo recibió a una nueva soñadora: Nicole Aguilera, de 37 años, quien busca cumplir su sueño de comprar un auto para potenciar su emprendimiento. El equipo estuvo encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la bailarina Yamna Lobos y la influencer Carlyn Romero.

Dale Play / Mega

¿Habrá una ganadora de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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