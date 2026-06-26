Dale Play - Capítulo 111: ¿Podrán las fundaciones llevarse los 3 millones de pesos?

26 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes se vivió un nuevo capítulo solidario de Dale Play, donde dos fundaciones se enfrentaron en una entretenida competencia con el objetivo de reunir la mayor cantidad de dinero para apoyar sus respectivas causas.

En esta oportunidad, el equipo naranja representó a Fundación Kalén, organización presentada por Rodrigo Villegas. El equipo fue liderado por su capitán Pelao Rodrigo y contó además con la participación de la actriz Constanza Araya y el bailarín Iván Cabrera.

Por su parte, el equipo azul compitió en representación de Fundación Amigos de Jesús, institución presentada por Jaime Parra. El equipo estuvo encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la animadora del Festival de Viña, Karen Doggenweiler, y el periodista Marcelo Arismendi.

Dale Play / Mega

¿Qué fundación logrará quedarse con el premio mayor?

La competencia avanzó con una serie de desafíos que pusieron a prueba la coordinación, rapidez y conocimiento musical de los equipos. A lo largo de la jornada, los representantes de ambas fundaciones enfrentaron dinámicas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", buscando reunir la mayor cantidad de dinero para la causa que representaban.

La definición llegó con la tradicional "Cuenta Regresiva", la instancia decisiva del programa en la que uno de los equipos obtuvo la oportunidad de competir por el gran premio de $3.000.000, monto que podría significar una importante ayuda para la fundación ganadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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