Dale Play - Capítulo 100: Una soñadora quiere llevar a su familia a Nueva York

24 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Rodrigo Morales, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $650.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para comprar una van que le permita trasladar sus instrumentos.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a las actrices Peka Parra y Amaya Forch.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Katherine Osses, de 36 años, quien busca cumplir su sueño de viajar junto a su familia a Nueva York. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por el modelo Patricio Laguna y el actor Rodrigo Muñoz.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador del pozo millonario?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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