Dale Play - Capítulo 107: Dos soñadoras luchan por el premio millonario

22 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Paola Silva, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $490.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para costear los gastos asociados al cuidado de su abuelo.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz Sandra Donoso y el influencer Otakin.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Priscilla Paredes, de 46 años, quien busca cumplir el sueño de adquirir audífonos que le permitan mejorar su audición y calidad de vida. El equipo estuvo encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la actriz Elvira Cristi y el cantante Alejandro de Rosas.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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