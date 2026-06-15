Dale Play - Capítulo 102: Dos soñadores lo dejan todo por el premio millonario

15 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Marcos Díaz, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $760.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para celebrar su fiesta de matrimonio.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la conductora de televisión Carola Julio y la periodista Bárbara Rebolledo.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Carolina Muñoz, de 47 años, quien busca cumplir su anhelo de regalarle un auto de karting a su hijo. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por el cantante Luis Felipe Jara y el periodista Rodrigo Herrera.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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