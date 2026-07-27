Dale Play - Capítulo 130: La inesperada visita de Yuri
Este lunes, Dale Play recibió nuevamente al soñador Juan Eduardo Fuentes, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $660.000. Su gran anhelo es devolver la mano a todas las personas que lo han ayudado.
En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto a la actriz Catherine Mazoyer y el actor Alejandro Trejo.
Por su parte, el equipo rojo recibió a una nueva soñadora: Carolina Oyaneder, de 47 años, quien sueña con viajar a Alemania para conocer a su nieta. El equipo fue encabezado por su capitán Mauricio Jürgensen, acompañado por la animadora Gabriela Zambrano y el imitador Felipe Parra.
Este capítulo también contó con la participación especial de Yuri, la superestrella mexicana que aprovechó la instancia para hacerle una emotiva promesa a Cote Quintanilla.
¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?
La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado"y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.Ir a la siguiente nota
La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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