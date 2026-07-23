Dale Play - Capítulo 128: ¿Habrá un ganador del pozo millonario?

23 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, marcado por el regreso del soñador Gustavo Alarcón, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $500.000. Su gran anhelo es comprar su propio taxi.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto a la locutora radial Vero Calabi y la actriz Araceli Vitta.

Por su parte, el equipo rojo recibió a una nueva soñadora: Ximena Aracena, de 43 años, quien busca cumplir su sueño de viajar a Irlanda para reencontrarse con su hermano. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la modelo Sabrina Sosa y el humorista Esteban Düch.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador del pozo millonario?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play