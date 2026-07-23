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Dale Play - Capítulo 128: ¿Habrá un ganador del pozo millonario?

  • Por Mega

Este jueves se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, marcado por el regreso del soñador Gustavo Alarcón, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $500.000. Su gran anhelo es comprar su propio taxi.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto a la locutora radial Vero Calabi y la actriz Araceli Vitta.

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Por su parte, el equipo rojo recibió a una nueva soñadora: Ximena Aracena, de 43 años, quien busca cumplir su sueño de viajar a Irlanda para reencontrarse con su hermano. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la modelo Sabrina Sosa y el humorista Esteban Düch.

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¿Habrá un ganador del pozo millonario?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

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La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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