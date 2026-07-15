Dale Play - Capítulo 124: ¿Seguirá a paso firme el equipo rojo?

15 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, marcado por el regreso del soñador Rodrigo Abarca, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $1.580.000. Su gran anhelo es comprar implementos para potenciar su pyme.

En esta oportunidad, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la bailarina Icha Sobarzo y el periodista Felipe Vidal.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Patricio Araya, de 60 años, quien busca reparar su vehículo que está fallando. El equipo estuvo encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la actriz y comediante Jenny Cavallo y el cantante Leo Rey.

Dale Play / MEGA

¿Habrá un ganador del pozo millonario?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play