Leo Rey se sumerge en la cumbia de Amar Azul con "Yo me enamoré" y logra un karaoke perfecto en Dale Play

15 jul. 2026 - 19:10 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Leo Rey fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, el cantante interpretó "Yo me enamoré", el clásico de la banda de cumbia Amar Azul.

Dale Play / MEGA

Una interpretación brígida

Fiel a su estilo y amante de la cumbia, Leo Rey completó el "Karaoke Recargado" con total soltura, siendo una de las mejores interpretaciones en lo que va de la historia de Dale Play.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el cantante consiguió un karaoke perfecto, permitiendo que su equipo sumara $200.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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