Cantó "La Temporera" de Grupo Hechizo: Pablo Hererra tiene dificultades en Karaoke Recargado de Dale Play

14 jul. 2026 - 19:10 hrs.

Este martes, en Dale Play, Pablo Herrera fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, el cantante interpretó "La Temporera", el clásico de la banda de cumbia Grupo Hechizo.

Dale Play / Mega

El resultado

Pese a su entusiasmo sobre el escenario, Pablo Herrera tuvo dificultades para recordar las palabras faltantes de la canción.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el cantante consiguió un acierto, permitiendo que su equipo sumara $5.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play